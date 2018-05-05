В Киеве начали подготовку к финалу Лиги Чемпионов

Об этом передает пресс-служба Киевской городскойой государственной администрации.

Так, на всех четырех заездах на НСК "Олимпийский" будут установлены специальные заградительные установки. Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" и "Киевпастранс" в дни проведение финальных поединков увеличит количество сотрудников и время работы подземки.

В ночь с 26 на 27 мая работу городского пассажирского транспорта и маршруток на 3 часа. Кроме того, в КГГА приняли решение ограничить движение общественного транспорта на главной улице Киева, где будут расположены зоны рекреации и отдыха для футбольных фанатов и болельщиков.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей было принято решение учредить спортивный футбольный праздник - День " Динамо".