14:19 05.05.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве начали подготовку к финалу Лиги Чемпионов

Столичные власти приняли решение ограничить движение в центре города из-за подготовки к проведению в Киеве финальных матчей мужской и женской Лиги чемпионов УЕФА сезона 2017-2018. 

В Киеве начали подготовку к финалу Лиги Чемпионов

Об этом передает пресс-служба Киевской городскойой государственной администрации.

Так, на всех четырех заездах на НСК "Олимпийский" будут установлены специальные заградительные установки. Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" и "Киевпастранс" в дни проведение финальных поединков увеличит количество сотрудников и время работы подземки.

В ночь с 26 на 27 мая работу городского пассажирского транспорта и маршруток на 3 часа. Кроме того, в КГГА приняли решение ограничить движение общественного транспорта на главной улице Киева, где будут расположены зоны рекреации и отдыха для футбольных фанатов и болельщиков.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей было принято решение учредить спортивный футбольный праздник - День " Динамо".


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