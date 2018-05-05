18:42 05.05.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Голосеевском районе неизвестные подожгли автопарк - ФОТО

На одной из автостоянок в Голосеевском районе столицы произошел массовый поджег автомобилей. Об этом передает пресс-служба ГУ ГСЧС в Киеве.

В Голосеевском районе неизвестные подожгли автопарк - ФОТО

Возгорание произошло на лощади в 200 кв. метров в Голосеевском районе на Столичном шоссе. На место происшествия прибыли 12 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 50 спасателей. Пламя распространилось и на гаражный комплекс, который находился рядом с автостоянкой.

В результате пожара от огня пострадало 50 автомобилей, причем 15 из них уже не подлежат ремонту. Примечательно, что открытая автостоянка все время находилось под охраной, а потому поджег явно был совершен снаружи. Все обстоятельства инцидента станут известны позже.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве на Софиевской Борщаговке сгорели пять машин


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