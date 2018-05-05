Киевским патрульным охранять порядок будут помогать пушистые гости из Бельгии

Сообщается, что маленькие щенки пройдут "курс молодого бойца" в специальном кинологическом центре полиции Киевской области. По достижению нужного для животного возраста их будут использовать для правоохранительной работы по борьбе с наркотиками, поиску взрывчатых веществ или охраны границ.

Кроме того, во время оперативных операций животные могут задерживать вооруженных преступников, брать след беглеца, находить пропавших людей, проявлять наркотики, оружие и взрывчатку.

Цена на породу овчарок Малинуа довольно большая, но полицейские-кинологи подарили собачек столичным коллегам совершенно бесплатно. Две собачки также планируют отдать полисменам Черниговской области.

Как сообщалось в "УРА-Информ", нильские крокодилы будут помогать украинским пограничникам охранять акватории и побережья.