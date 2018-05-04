В киевском аэропорту торгуют российскими сувенирами - ФОТО

Об этом сообщил на своей Facebook-странице заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий.

"Жуляны. Какая гадость", - подписал фотографию автор.

Так, этот пост спустня несколько минут вызвал бурную реакцию пользователей сети.

"Фу! Это просто извращение!!! Гадость какая!!!";

"Во Львове тоже такого "добра" достаточно";

"Украинцы в животе? Это намек, как рф хочет Украина сожрать";

"Это что? Эта Матрьоха слопала украинцев? Не подавилась? Фууу, гадость!;

"Если бы во время войны привозили в союз гитлеровские символы и торговали ими, что бы за это было?", - пишут люди в комментариях к фото.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", вы когда-нибудь сидели на унитазе за несколько миллионов долларов? Или, может быть, номер автомобиля Вам обошелся в гигантскую сумму? Обычных людей заоблачная цена на совсем привычные вещи отпугивает, а вот сильные мира сего привыкли к таким тратам. А какие предметы домашнего обихода, сувениры и недвижимость встали в копеечку своему обладателю?