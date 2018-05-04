В Киеве замечен первый случай заболевания ботулизмом

Как сообщил в пятницу утром, 4 мая, в эфире одного из украинских телеканалов первый заместитель начальника Госпродпотребслужбы столицы Александр Овчаренко, в ведомство поступило сообщение от мужчины 1986 года рождения.

Он купил рыбу на одном из стихийных столичных рынков в районе Виноградаря. После этого ему стало плохо. Скорая помощь увезла его в Александровскую больницу с предварительным диагнозом "ботулизм".

На данный момент врачи взяли у него анализ крови и направлена на исследование в лабораторию. По результатам будем установлен точный диагноз, - пояснил он, добавив, что

Госпродпотребслужба проинформировала Нацполицию относительно данного инцидента.

Сейчас проводится сбор информации - что это была за рыба и кто ее реализовывал. Если будет установлено, что у рыбы был производитель или определенный реализатор, будут приниматься меры по проверке тех субъектов, - заверил первый заместитель начальника ведомства.

Напомним, пищевой ботулизм – заболевание, обусловленное потреблением продуктов, которые содержат ботулотоксин, имеющий высокую степень токсичности для человека. Потребляя продукт, практически невозможно определить наличие в нем ботулотоксина, поскольку он не имеет цвета, вкуса, запаха.

Заболевание возникает тогда, когда создаются особые условия для размножения возбудителя ботулизма и образования токсина.

Как сообщал УРА-Информ, по данным первого заместителя начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Александра Овчаренко в столице в 2017 году ботулизмом заболело 12 человек. Один из них - летальный случай, еще одна - находится в лечебном учреждении.