В Киеве вновь начнут плановое отключение холодного водоснабжения

Об этом сообщают в Киевской городской государственной администрации со ссылкой на "Киевводоканал".

Таким образом, водоснабжение отключат четвертого мая с 17:00 до 07:00 пятого мая — ул. Парково-Сырецкая, 6, 6-А, 8, 15, 15-А, 15-Б, 17, 21, 23 (ж / б), 12 (Военкомат) ул. Дегтяревская, 62 (предприятие); ул. Парково-Сырецкая, 4, 10, 12, 12-А, 12-Б, 12-В, 12-Г, 14, 4-Б (д / с); ул. Сикорского, 4 (Посольство США), 4-А (Посольство Казахстана), 4-А, 4-Б, 4-В, 4-Г, 4-Д, 4-Е, 6, 6-А, 5 мая с 22:00 до 08:00 6 мая — ул. Черновола, 30 (ж / б), 41, 28/1.

Кроме того, работники "Киевводоканала" благодарят за понимание и просят прощения за временные неудобства, а также напоминает о необходимости заранее запастись водой.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столице в связи с проведением ремонтных работ запускаются времененные плановые отключения холодной воды в некоторых районах.