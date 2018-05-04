14:23 04.05.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве легковушка попала под поезд, есть пострадавшие - ФОТО

На окраине украинской столице случилось дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля, поезда, который перевозил бронетранспортную машину. В результате инцидента пострадал один человек легковушки.

В Киеве легковушка попала под поезд, есть пострадавшие - ФОТО

Об этом говорится в сюжете украинского телеканала.

Как сообщили сотрудники правоохранительных органов, пассажир автомобиля доставили в ближайшую больницу. Также правоохранители выяснили, что водителя легковушки ослепило солнце, и минуя железнодорожный путь, он не заметил загруженный танком поезд. В результате тот ударил машину со стороны пассажирского сиденья. Водитель не пострадал.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве иномарка врезалась в железнодорожную платформу, которая перевозила танк. В результате на значительное время было парализовано движение транспорта в направлении Красный Хутор - улица Бориспольская.


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