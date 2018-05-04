В Киеве легковушка попала под поезд, есть пострадавшие - ФОТО

Об этом говорится в сюжете украинского телеканала.

Как сообщили сотрудники правоохранительных органов, пассажир автомобиля доставили в ближайшую больницу. Также правоохранители выяснили, что водителя легковушки ослепило солнце, и минуя железнодорожный путь, он не заметил загруженный танком поезд. В результате тот ударил машину со стороны пассажирского сиденья. Водитель не пострадал.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве иномарка врезалась в железнодорожную платформу, которая перевозила танк. В результате на значительное время было парализовано движение транспорта в направлении Красный Хутор - улица Бориспольская.