22:47 04.05.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве будут отмечать День "Динамо": стали известны подробности акции

Сегодня, 4 мая на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей было принято решение учредить спортивный футбольный праздник - День "Динамо".

В Киеве будут отмечать День

Об этом передает пресс-служба Киевсовета.

Инициатива проведения культурно-спортивного мероприятия принадлежит организации "Dynamo Family Fest". Организаторы масштабного футбольного праздника представили свой проект, где предлагается полезный и спортивный досут для всей семьи. Так, во время акции будут представлены различные виды спорта и спортивные кружки, информацию о деятельности которых можно будет узнать с уст тренеров и специалистов.

 Также целью является пропаганда здорового образа жизни, проведение просветительской работы с болельщиками различных видов спорта. Фанаты "Динамо" пообещали своими силами организовать павильон, где будет представлена продукция и атрибутика "сине-голубых", а также будут присутствовать игроки столичной команды.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно украинский футболист, полузащитник клуба " Динамо" и национальной сборной Украины Александр Цыганков подписал с клубом новое соглашения на пять лет.


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