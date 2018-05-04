В Киеве будут отмечать День "Динамо": стали известны подробности акции

Об этом передает пресс-служба Киевсовета.

Инициатива проведения культурно-спортивного мероприятия принадлежит организации "Dynamo Family Fest". Организаторы масштабного футбольного праздника представили свой проект, где предлагается полезный и спортивный досут для всей семьи. Так, во время акции будут представлены различные виды спорта и спортивные кружки, информацию о деятельности которых можно будет узнать с уст тренеров и специалистов.

Также целью является пропаганда здорового образа жизни, проведение просветительской работы с болельщиками различных видов спорта. Фанаты "Динамо" пообещали своими силами организовать павильон, где будет представлена продукция и атрибутика "сине-голубых", а также будут присутствовать игроки столичной команды.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно украинский футболист, полузащитник клуба " Динамо" и национальной сборной Украины Александр Цыганков подписал с клубом новое соглашения на пять лет.