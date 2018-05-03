В столице водителей заранее будут предупреждать о пробках – ФОТО

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил глава патрульной полиции Киева Юрий Зозуля.

Он пояснил, что Waze - это навигатор на платформе Google, которым уже активно пользуются водители.

Таким образом, благодаря Kyiv Smart City сразу можно определить ситуацию на отдельном участке дороги, операторы в свою очередь, имея расширенные права в Waze, выставят перекрытия необходимого участка дороги.

То есть те, кто ездит по Киеву с помощью Google Maps или Waze, уже построят свой маршрут другими улицами, это в свою очередь уменьшит вероятность образования пробки.

Кроме этого, на картах будут отмечать информацию о перекрытии дороги из-за ремонтных работ или массовых мероприятий.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", с начала мая в Киеве на Подоле расширят пешеходную зону на Контрактовой площади и усовершенствуют схему движения транспорта. Новая схема позволит уменьшить пробки и создать комфортные условия для пешеходов.