09:38 03.05.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице проведут капитальный ремонт нескольких дорог

В 2018 году в Киеве планируют реализовать три масштабных проекта по ремонту и восстановлению дорог. Об этом сообщил генеральный директор КК “Киевавтодор” Александр Густелев.

В столице проведут капитальный ремонт нескольких дорог

По его словам, до конца года необходимо полностью провести ремонт в направлении от Соломеснкого района и до Печерского. В частности, капитальный ремонт будет проводиться на улицах Степана Бандеры и Олены Телиги. Таким образом, направление между Шулявским путепроводом и Северным мостом будет полностью соответствовать европейским стандартам городских дорог.

Отдельный проект планируется реализовать вдоль улицы Богатырской, где, кроме восстановительных работ, будут установлены декоративные литейные фонари с энергосберегающими лампами, будут установлены камеры видеофиксации в отместку нарушителям ПДД, а также заградительные столбы против тротуарных парковщиков. Однако, работы на Богатырской будут проводить уже в 2019 году. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", 1 мая, в Киеве началась масштабная реконструкция Шулявского путепровода


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