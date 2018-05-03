В столице проведут капитальный ремонт нескольких дорог

По его словам, до конца года необходимо полностью провести ремонт в направлении от Соломеснкого района и до Печерского. В частности, капитальный ремонт будет проводиться на улицах Степана Бандеры и Олены Телиги. Таким образом, направление между Шулявским путепроводом и Северным мостом будет полностью соответствовать европейским стандартам городских дорог.

Отдельный проект планируется реализовать вдоль улицы Богатырской, где, кроме восстановительных работ, будут установлены декоративные литейные фонари с энергосберегающими лампами, будут установлены камеры видеофиксации в отместку нарушителям ПДД, а также заградительные столбы против тротуарных парковщиков. Однако, работы на Богатырской будут проводить уже в 2019 году.

Как сообщалось в "УРА-Информ", 1 мая, в Киеве началась масштабная реконструкция Шулявского путепровода.