В Киеве температура вновь побила очередной рекорд

Эта ночь оказалась самой теплой с 1934 года. Как отметили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, вчера кроме самой теплой ночи в Киеве, был зафиксирован также рекорд максимальной температуры воздуха.

В среду после полудня столбик термометра поднялся до отметки в 30 градусов выше нуля. Таким образом повторено наивысшее значение 1934 года.

При этом среднесуточная температура в связи с этим также превысила на 0,1 градуса предварительное историческое значение 1934 года. Она составляла 22,8 градуса со знаком плюс, что на 10,6 градуса выше климатической нормы для этой даты.

При этом климатологи пояснили, что такой высокий температурный фон может привести к превышению рекорда максимальной температуры воздуха плюс 28,8 градуса, который был зафиксирован в 1934 году.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в среду, 11 апреля, зафиксирован новый температурный рекорд. По данным сайта Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, сегодня температура воздуха в столице превысила отметку в плюс 23,8 градусов.