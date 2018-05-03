07:57 03.05.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве неизвестные в драке ранили участника АТО

В Киеве в среду поздно вечером, 2 мая, произошла драка с поножовщиной.

В Киеве неизвестные в драке ранили участника АТО

В результате инцидента один из нападавших ударил острым предметом в спину бывшего участника антитеррористической операции на Донбассе. Скорая помощь увезла раненного в больницу.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции столицы, сейчас правоохранители разыскивают трех мужчин и женщину, которые принимали участие в происшествии на улице Константиновской.

На место происшествия и в больницу выехали правоохранители, чтобы установить обстоятельства инцидента. Оперативники обследовали место происшествия и просмотрели камеры видеонаблюдения, которые зафиксировали лиц, которые могут быть причастны к совершению правонарушения.

В то же время депутат Роменского городского совета Валентин Бондаренко сообщил в Facebook, что нападение совершено на участника боевых действий на Донбассе, защитника Донецкого аэропорта Дмитрия Вербича.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вечером 30 апреля в центре Киева произошло нападение на депутата Верховной Рады Мустафу Найема, в результате чего он с травмами был доставлен в больницу.


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