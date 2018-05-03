В Киеве иномарка въехала в платформу, перевозившую танк

По предварительным данным водитель не справился с управлением. Как сообщают очевидцы происшествия, инцидент произошел около восьми часов вечера в районе Рембазы.

По железнодорожному пути передвигалась платформа на которую был загружен танк. В результате на значительное время было парализовано движение транспорта в направлении Красный Хутор - улица Бориспольская.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в поселке Бровары Киевской области в следствие дорожно-транспортного происшествия транспортное средств слетело с моста.

Очевидцы серьезной аварии заявляют, что легковой автомобиль стремительно набирал и так уже недопустимую. Когда экстремальный водитель выехал на мост, он не сумел справиться с управлением автотранспортом, в результате чего слетел с моста и упал на крышу.