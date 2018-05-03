22:53 03.05.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100193098:Polishuk

В Киеве иномарка въехала в платформу, перевозившую танк

В четверг вечером, 3 мая, в Киеве иномарка врезалась в железнодорожную платформу, которая перевозила танк.

В Киеве иномарка въехала в платформу, перевозившую танк

По предварительным данным водитель не справился с управлением. Как сообщают очевидцы происшествия, инцидент произошел около восьми часов вечера в районе Рембазы.

По железнодорожному пути передвигалась платформа на которую был загружен танк. В результате на значительное время было парализовано движение транспорта в направлении Красный Хутор - улица Бориспольская.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в поселке Бровары Киевской области в следствие дорожно-транспортного происшествия транспортное средств слетело с моста.

Очевидцы серьезной аварии заявляют, что легковой автомобиль стремительно набирал и так уже недопустимую. Когда экстремальный водитель выехал на мост, он не сумел справиться с управлением автотранспортом, в результате чего слетел с моста и упал на крышу.


Поделиться
Читайте также:
 
В Нидерландах распустились семь миллионов тюльпанов - ФОТО В словацких Татрах бушует лесной пожар, власти эвакуируют туристов - ФОТО Украинец пытался вывезти в Россию 15,5 миллионов российских рублей Полиция открыла уголовное дело за антисемитские призывы в Одессе, - Аваков
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив