В КГГА предупредили о плановых отключений холодной воды

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, составлен график отключения холодной воды на период со 2 по 4 мая текущего года.

Так в четверг, начиная с девяти часов утра и до 23 часов не будет воды по улице Борщаговская в учебных корпусах КПИ № 35, 37, 39, 41:

с девяти часов утра и до 22 часов - улица Волынская, 69 (ж/д), 65 (Авиаинвест);

с десяти часов утра до 21 часа водоснабжение будет прекращено по адресам:

улица Науки, 32, 34, 34-А, 36, 36-А;

улица Малокитаевская, 63, 67, 69, 71, 71-А, 73, 72, 74, 76, 76-А, 78, 78-А, 80, 80-А, 84;

улица Листопадная, 1, 1-А, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48;

улица Уральская, 1, 3, 5, 7, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46;

проулок Тихвинский, 4, 6, 8, 10, 12 (частные дома).

С десяти часов утра и до пяти часов вечера воды не будет на улице Большая Васильковская, 15, 17, 17-В, 19, 21 (ж/д);

с десяти часов утра и до семи часов вечера - улица Квитки Цисык, 67, 69, 71, 77, 79 (частные дома);

с десяти часов утра и до десяти часов вечера - улица Баррикадная, 6, 6-А, 8 (частные дома);

с 22 часов и до семи часов утра 4 мая - бульвар Шевченко, 2, 4, 4-Б, 4-В, 6/27;

улица Пушкинская, 25, 25-Б.

Также 4 мая с девяти часов утра и до четырех часов дня будет отсутствовать водоснабжение по улице Белецкая, 10, 10-А, 10-В, 12, 12-А (частные дома).

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве восьми районов отключат от горячего водоснабжения до 1 июня. Так, воду частично отключат в Святошинском, Шевченковском, Соломенском, Подольском, Голосеевском, Оболонском, части Дарницкого и Печерского районов.