Ни одного из нападавших на Найема суд не взял под стражу

Судья Шевченковского районного суда Татьяна Левицкая в среду вечером, 2 мая, постановила, что гражданин России Ахмед-Абубакарович Саитов должен находится по месту проживания с 23 часов вечера и до шести часов утра до 30 июня.

Он подозревается в совершении хулиганских действий в отношении Найема.

Третьего фигуранта дела об избиении народного депутата Умолта Темербулатова отпустили из-под стражи и назначили ему ночной домашний арест как меру пресечения.

Вместе с тем прокурор просил для всех подозреваемых избрать меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога в связи с тем, что уголовное правонарушение связано с применением насилия.

Суд также предоставил Киевской местной прокуратуре разрешение на задержание мужчины, который подозревается в нанесении телесных повреждений народному депутату Украины Мустафе-Маси Найему.

В связи с тем, что подозреваемый Магомед-Амин Саитов скрывается от органов следствия, 1 мая он объявлен в розыск, его действия квалифицированы по статьям Хулиганство и Умышленное причинение средней тяжести телесного повреждения Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 30 апреля 2018 года на Бессарабской площади в Киеве группа мужчин избила Найема. По словам самого депутата, инциденту предшествовала его перепалка с нападавшими, которым он принципиально не уступил дорогу на своем автомобиле.

Полиция задержала троих злоумышленников. Четвертый фигурант дела - Магомед-Амин Саитов - спустя два часа после инцидента вылетел в Баку. Его объявили в государственный розыск.

Как сообщал УРА-Информ, Шевченковский районный суд города Киева в среду, 2 мая, избрал меру пресечения одному из подозреваемых в нападении на народного депутата Мустафу Найема. Суд отправил его под круглосуточный домашний арест до 30 июня 2018 года.