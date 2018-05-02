В Киеве на Подоле изменят схему движения транспорта

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Таким образом, с Контрактовой площади будут убраны бетонные блоки, ограждавшие транзитный проезд перед центральным корпусом Киево-Могилянской академии. Отныне будет перекрыт заезд на площадь с улицы Ильинской.

Теперь транспорт, который двигался перед Киево-Могилянской академией, будет двигаться с другой стороны квартала, по улице Волошской, направление движения которой меняется на противоположное.

Известно, что для удобной организации новой схемы движения установили 340 дорожных знаков и построили два светофора и 6 модернизировали.

Еще одна новация - установлены разделители потоков на улице Хорива между улицами Межигорской и Константиновской. Это решило проблему с запаркованными авто, которые вызывали здесь постоянные пробки.

Следующими этапами реорганизации движения на Подоле есть изменение направления улицы Андреевской и проезда Боричев спуск - улица Набережно-Крещатицкая и Братская. Это увеличит пропускную способность Почтовой площади. Также планируется перенести конечную остановку трамваев с улицы Спасской ближе к Контрактовому дому.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Киевская городская государственная администрация намерена уже до августу закончить обустройство наземного транспорта системой электронного билета.