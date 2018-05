В столице стартует сезон открытия фонтанов

Отмечается, что все столичные фонтаны, расположенные в центральной части города, будут работать с 1 мая и до 30 сентября.

Свето-музыкальное представление будет проходить ежедневно, кроме понедельника, с 21:00 до 23:00. Музыкальный репертуар столичных фонтанов значительно расширился. Киевляне и гости столицы смогут услышать музыкальные композиции Бумбокс "Ливень", Океан Эльзы "Майже весна", Elvis Presley "A Little Less Conversation", Джамала "1944", Pianoboy "Любовь", The Hardkiss "Журавли", Queen "I want to break free", Shirley Bassey "History Repeating.

Известно, что за последние два года в акватории Русановского канала был построен новый фонтанный комплекс, состоящий из двенадцати отдельных фонтанов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", накануне в Киеве открылась выставка тюльпанов на Певческом поле. Посетителей на выставке очень много, а у кассы ежедневно выстраивается огромная очередь, длиной в несколько десятков метров.