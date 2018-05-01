23:30 01.05.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100192868:nastya

В столице на выставку тюльпанов выстраиваются километровые очереди

Накануне в Киеве открылась выставка тюльпанов на Певческом поле. Посетителей на выставке очень много, а у кассы ежедневно выстраивается огромная очередь, длиной в несколько десятков метров. Об этом сообщает портал segodnya.ua

В столице на выставку тюльпанов выстраиваются километровые очереди

Отмечается, что на певчем поле можно увидеть десять необычных композиций, для создания которых использовали 250 тысяч цветов - 15 разновидностей тюльпанов, отличающихся по цвету, форме и срокам цветения.

Жители столицы были очень удивлены, когда увидели столько людей. Также в очередь долго не застаивалась, в течении 10 минут все любовались красотами.

Возле композиций и фотозон на Певческом поле также много желающих сфотографироваться.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве в Ботаническом саду имени Фомина зацвели первые магнолии. Деревья начали распускаться несколько дней назад, когда столбик термометра поднялся до отметки в плюс 15 градусов и выше.


Поделиться
Читайте также:
 
Население Петербурга протестует против блокировки Telegram - ФОТО Представитель США сегодня прибудет в столицу Британские истребители будут обеспечивать безопасность над Черным морем Оглашен список жюри Евровидения-2018
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив