В столице на выставку тюльпанов выстраиваются километровые очереди

Отмечается, что на певчем поле можно увидеть десять необычных композиций, для создания которых использовали 250 тысяч цветов - 15 разновидностей тюльпанов, отличающихся по цвету, форме и срокам цветения.

Жители столицы были очень удивлены, когда увидели столько людей. Также в очередь долго не застаивалась, в течении 10 минут все любовались красотами.

Возле композиций и фотозон на Певческом поле также много желающих сфотографироваться.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве в Ботаническом саду имени Фомина зацвели первые магнолии. Деревья начали распускаться несколько дней назад, когда столбик термометра поднялся до отметки в плюс 15 градусов и выше.