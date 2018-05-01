05:00 01.05.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице курсирует трамвай с портретом Александра Довженко – ФОТО

В Киеве вышел на маршрут трамвай, посвященный украинскому легендарному режиссеру Александру Довженко.

В столице курсирует трамвай с портретом Александра Довженко – ФОТО

Об этом сообщается на странице "Киевпастранса" в Facebook.

Как отмечается,  иллюстрация на трамвае создана в рамках проекта "Выдающиеся украинцы".

"Пассажиры! Видели наш новый трамвайчик, посвященный мастеру камеры и режиссуры Александру Довженко? Кстати, это уже шестой именитый трамвай в рамках проекта "Выдающиеся украинцы". Наверное, вы уже успели проехаться в каждом? Какой ваш самый любимый?" - спросили на странице ведомства.

Напомним. как сообщал ране "УРА-Информ", в Киеве в период выходных с первого по девятое мая, будет курсировать праздничный ретропоезд №897 / 898, которым смогут воспользоваться все желающие киевляне и гости столицы.

Как отмечается, поезд будет отправляться с первого пути станции Киев-Пассажирский, 1 и 9 мая в 13:45, а заканчиваться путешествие будет прибытием на главный вокзал столицы в 16:19.


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