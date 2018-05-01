В Соломеском районе начался ремонт Шулявского моста

Движение транпорта на этом участке дороги измениться до конца 2018 года. Так, движение по ул. Александра Довженко - ул. Вадима Гетьмана (в сторону Караваевых дач) будет происходить по улицам: Антона Цедика (ул. Эжена Потье), Петра Нестерова с выездом на проспект Победы (на этом участке проспекта Победы будет установлен временный светофор), Гарматной, Выборгской и возвращением на ул. Вадима Гетьмана.

Также, односторонними будут улицы Антона Цедика (Эжена Потье) до ул. Петра Нестерова и ул. Петра Нестерова в направлении проспекта Победы. Проезд сохраниться в наравлении проспекта Победы с возможностью прямого пересечения проспекта с выездом на ул. Александра Довженко.

Теперь, вдоль улицы Вадима Гетмьана повсюдно размещены предупреждающие знаки: "Водители, с 1 мая начинается реконструкция Шулявского путепровода, поэтому схема движения будет изменена".

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Киеве временно закроют движение по проспекту Леся Курбаса.