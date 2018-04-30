В Киеве осквернили памятник в честь известного дирижера – ФОТО

Об этом сообщили пользователи соцсетей.

Отмечается, что вандалы сорвали с мемориальной доски бронзовую руку с дирижерской палочкой.

Известно, что эту доску установила дочь дирижера Леонора Натановна Рахлина, а смастерил памятку, ее внук скульптор Игорь Лысенко.

Добавим, Натан Рахлин руководил Государственным симфоническим оркестром Украины в 1937—1941 и 1946—1962 годах.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в центре Киева неизвестные вандалы вылили красную краску с мусором на памятник советскому военачальнику, генералу армии Николаю Ватутину.