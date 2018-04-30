12:01 30.04.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве осквернили памятник в честь известного дирижера – ФОТО

На столичной улице Ивана Франко, неизвестные лица изувечили мемориальную доску, посвященную известному дирижеру Натану Рахлину.

В Киеве осквернили памятник в честь известного дирижера – ФОТО

Об этом сообщили пользователи соцсетей.

Отмечается, что вандалы сорвали с мемориальной доски бронзовую руку с дирижерской палочкой.

Известно, что эту доску установила дочь дирижера Леонора Натановна Рахлина, а смастерил памятку, ее внук скульптор Игорь Лысенко.

Добавим, Натан Рахлин руководил Государственным симфоническим оркестром Украины в 1937—1941 и 1946—1962 годах.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в центре Киева неизвестные вандалы вылили красную краску с мусором на памятник советскому военачальнику, генералу армии Николаю Ватутину.


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