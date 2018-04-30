19:50 30.04.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100192780:test

В Киеве напали на таксиста, он попал в реанимацию

В Дарницком районе Киева 30 апреля совершено нападение на таксиста, преступник скрылся с места происшествия.

В Киеве напали на таксиста, он попал в реанимацию

Об этом сообщается на странице полиции Киева в Facebook.

Пассажир, доехав до необходимого ему адреса, неожиданно несколько раз нанес удары перевозчику острым предметом, после чего убежал.

Пострадавшего таксиста госпитализировали. Правоохранители уже установили личность, которая вероятно причастна к этому преступлению и занимаются его розыском. В полиции просят, что в случае, если вы узнали лицо этого человека, сообщить об этом по номеру 102.

Преступник попал на запись видеокамер наблюдения в супермаркете. 

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в столице правоохранители задержали киевлянина в связи с избиением полицейского во время исполнения его непосредственных служебных обязанностей.


Поделиться
Читайте также:
 
В Сирии готовят новый этап эвакуации В Харьковской области мужчина пытался ввезти в носках 25 тыс. евро США и Великобритания потратят около 30 млн долларов на проект в Антарктиде Названы участники женского финала Лиги чемпионов в Киеве
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив