В Киеве напали на таксиста, он попал в реанимацию

Об этом сообщается на странице полиции Киева в Facebook.

Пассажир, доехав до необходимого ему адреса, неожиданно несколько раз нанес удары перевозчику острым предметом, после чего убежал.

Пострадавшего таксиста госпитализировали. Правоохранители уже установили личность, которая вероятно причастна к этому преступлению и занимаются его розыском. В полиции просят, что в случае, если вы узнали лицо этого человека, сообщить об этом по номеру 102.

Преступник попал на запись видеокамер наблюдения в супермаркете.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в столице правоохранители задержали киевлянина в связи с избиением полицейского во время исполнения его непосредственных служебных обязанностей.