В КГГА анонсировали изменения дорожного движения на Подоле – ФОТО

Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

Отмечается, что произойдет смена направления движения улицы Волошской, и вокруг квартала: Ильинская - Братская - Борисоглебская.

Кроме того, произойдет разгрузка ул. Межигорской на отрезке Нижний Вал - Набережно-Луговая, что приведет к увеличению общей пропускной способности уличной сети Подола.

Также сообщают об устройстве левого поворота Набережно-Крещатицкая - Хорива с одновременным запретом левого поворота Набережно-Крещатицкая - Спасская и организации отнесенного левого поворота: Верхний Вал - Межигорская, через: улицы: Константиновская - Хорива.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Кабинет Министров внесло изменения в правила строительных норм, разработанных на основе национальных технологических традиций и строительных норм, которые взяты с нормативных документов Европейского Союза.