Молодая женщина выпрыгнула с шестого этажа в Соломенском районе столицы - ФОТО

Об инциденте сообщают Стражи.Эспрессо.

Как отметили сотрудники правоохранительных органов, девушка выпрыгнула с балкона шестого этажа, в котором проживала.

В настоящее время на месте работают правоохранители. Также оперативно-следственная группа выясняет, действительно ли случившееся является самоубийством.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Дарницком районе Киева на Срибнокильской улице молодая женщина выбросила из окна восьмого этажа своего ребенка, потом кота, а после выпрыгнула сама.