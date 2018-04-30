14:39 30.04.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Молодая женщина выпрыгнула с шестого этажа в Соломенском районе столицы - ФОТО

На улице Комарова в Соломенском районе Киева молодая женщина выпрыгнула с балкона жилого дома, после чего разбилась насмерть. Было ли это самоубийство - выясняют следователи.

Молодая женщина выпрыгнула с шестого этажа в Соломенском районе столицы - ФОТО

Об инциденте сообщают Стражи.Эспрессо.

Как отметили сотрудники правоохранительных органов, девушка выпрыгнула с балкона шестого этажа, в котором проживала.

В настоящее время на месте работают правоохранители. Также оперативно-следственная группа выясняет, действительно ли случившееся является самоубийством.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Дарницком районе Киева на Срибнокильской улице молодая женщина выбросила из окна восьмого этажа своего ребенка, потом кота, а после выпрыгнула сама. 


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