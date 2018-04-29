В центре столицы протестировали свето-музыкальные фонтаны

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Фонтаны успешно и без сбоев запустили в 21:00, в рамках плановой проверки перед официальным началом сезона.

В КГГА сообщили, что музыкальное сопровождение будет обновляться и в дальнейшем, по мере того как его будут обрабатывать технические специалисты. Техническое же оснащение фонтанов осталось без изменений.

В репертуар шоу добавили около часа аудио. Новые песни выбирало более пяти тысяч киевлян через онлайн голосование. В результате обновленный плейлист пополнили Джамала, Бумбокс, The Hardkiss и прочие.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", правоохранители задержали двух супругов, которые стащили бронзовую плиту с одного из киевских фонтанов.