21:50 29.04.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В центре столицы протестировали свето-музыкальные фонтаны

В Киеве на Крещатике успешно протестировали свето-музыкальные фонтаны. По плану их должны пустить в ход на центральной площади города 1 мая.

В центре столицы протестировали свето-музыкальные фонтаны

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Фонтаны успешно и без сбоев запустили в 21:00, в рамках плановой проверки перед официальным началом сезона.

В КГГА сообщили, что музыкальное сопровождение будет обновляться и в дальнейшем, по мере того как его будут обрабатывать технические специалисты. Техническое же оснащение фонтанов осталось без изменений.

В репертуар шоу добавили около часа аудио. Новые песни выбирало более пяти тысяч киевлян через онлайн голосование. В результате обновленный плейлист пополнили Джамала, Бумбокс, The Hardkiss и прочие.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", правоохранители задержали двух супругов, которые стащили бронзовую плиту с одного из киевских фонтанов.


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