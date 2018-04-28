19:40 28.04.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице загорелось историческое здание

В центре Киева, в районе улицы Архитектора Городецкого, произошел пожар в жилом доме. Об этом передает пресс-служба ГУ ГСЧС в Киеве.

В столице загорелось историческое здание

Инцидент произошел по улице Архитектора Городецкого ориентировочно в 14:30. Возгорание было замечено на шестом этаже здания, люди начали выбегать из дому, кто в чем мог. На место происшествия прибыло три бригады пожарных, которые в течении 15 минут локализировали огонь. Никто не пострадал от последствий стихии. 

Спасатели утверждают, что огонь, вероятно, не распространился на второй этаж квартиры, а возник между последним этажом и чердаком с деревянными перегородками. Чердак помещения был переделан под второй этаж квартиры без разрешения коммунальщиков, а потому ни о какой элементарной техники пожарной безопасности речи не идет. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", сегодня, 28 апреля в Баку загорелась высотка американского президента  Trump Tower


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