12:17 28.04.2018 | Киев | НовостиНовости Украины 100192593:roman
В столице ночью взорвалась иномарка - ВИДЕО
В Киеве сегодня ночью взорвалась машина. Об этом передает пресс-служба столичной полиции.
По предварительной информации, водитель и его пассажир неосторожно обращались с боевприпасом или гранатой, которая в итоге взорвалась прямо в салоне автомобиля. В результате инцидента пострадало два человека, шофер в результате взрыва получил тяжелые повреждения, поэтому пока следователи не могли с ним пообщаться.
Сечас рассматриваются две версии случившегося: покушение на убийство двух лиц и неосторожное поведения с боеприпасами.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в городе Бахмут Донецкой области на железнодорожном вокзале нашли пакет с гранатами.
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