В столице ночью взорвалась иномарка - ВИДЕО

По предварительной информации, водитель и его пассажир неосторожно обращались с боевприпасом или гранатой, которая в итоге взорвалась прямо в салоне автомобиля. В результате инцидента пострадало два человека, шофер в результате взрыва получил тяжелые повреждения, поэтому пока следователи не могли с ним пообщаться.

Сечас рассматриваются две версии случившегося: покушение на убийство двух лиц и неосторожное поведения с боеприпасами.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в городе Бахмут Донецкой области на железнодорожном вокзале нашли пакет с гранатами.