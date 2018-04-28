12:17 28.04.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице ночью взорвалась иномарка - ВИДЕО

В Киеве сегодня ночью взорвалась машина. Об этом передает пресс-служба столичной полиции.

В столице ночью взорвалась иномарка - ВИДЕО

По предварительной информации, водитель и его пассажир неосторожно обращались с боевприпасом или гранатой, которая в итоге взорвалась прямо в салоне автомобиля. В результате инцидента пострадало два человека, шофер в результате взрыва получил тяжелые повреждения, поэтому пока следователи не могли с ним пообщаться.

Сечас рассматриваются две версии случившегося: покушение на убийство двух лиц и неосторожное поведения с боеприпасами.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в городе Бахмут Донецкой области на железнодорожном вокзале нашли пакет с гранатами.


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