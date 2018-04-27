15:13 27.04.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Восемь районов Киева останутся без горячей воды до 1 июля

В Киеве из-за технических регламентных работ по подготовке сетей к зиме и процессу перезаключения договоров на поставку газа будет отключено восемь районов столицы от горячего водоснабжения до 1 июня. Об этом сообщили в службе Киевской городской государственной администрации.

Восемь районов Киева останутся без горячей воды до 1 июля

По предварительным данным, гидравлические испытания технологически крайне необходимые для качественной подготовки жилых домов к отопительному сезону и снижения аварийности во время его старта. По их результатам Киев перезаключит договора на поставку газа с котельными. 

"Для их выполнения районные тепловые сети вынуждены временно прекратить горячее водоснабжение планово до 1 июня", - говорится в сообщении.

В связи с заключением договоров на газоснабжение ряда котельных в Святошинском, Шевченковском, Соломенском, Подольском, Голосеевском, Оболонском, части Дарницкого и Печерского районов отключат горячую воду. К слову, речь идет о тех домах, которые невозможно подключить к ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и заводу "Энергия".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", с 16 апреля компания начала проводить гидравлические испытания тепловых сетей, на время которой будет отключена подача горячей воды.


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