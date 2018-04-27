В центре Киева горело кафе - ФОТО

К счастью, никто из людей не пострадал. Как сообщила пресс-секретарь Главного Управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве Светлана Водолага, инцидент произошел на улице Шота Руставели.

Возгорание началось в вытяжном шкафу. Кафе находится на первом этаже пятиэтажного дома. До прибытия пожарно-спасательных подразделений сотрудники заведения, с помощью порошкового огнетушителя, сами потушили огонь, - рассказала пресс-секретарь.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Хмельницкой области в четверг, 26 апреля, в селе Большие Пузырьки произошел крупный пожар. Тут горело здание школы. Как сообщает Управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области, уже на месте происшествия спасатели установили, что горит чердак одноэтажного здания школы.