18:23 27.04.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице создадут рабочую группу для безопасности прав ромов

В Киеве создадут рабочую группу для защиты прав ромов, в рамках которой будут вести деятельность сотрудники местной власти, правоохранители и защитники прав человека.

В столице создадут рабочую группу для безопасности прав ромов

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, ссылаясь на заявление главы Национальной полиции Украины Сергея Князева. Он заявил это во время встречи с начальником полиции Киева Андреем Крищенко и руководителем адвокационного центра Украинского Хельсинского Союза по правам человека Борисом Захаровым.

По его словам, не имеется ввиду паспортизации этих людей, так как основной документ есть почти у всех граждан из этнических меньшинств. Он добавил, что больше страшит их образ жизни, условия проживания, опека за детьми, их образование и оказание врачебной помощи вовремя.

Он добавил, что в Нацполиции готовы менять ориентиры деятельности участковых офицеров полиции, добавлять в штат помощников, чтобы в итоге вышел позитивной результат в этой ситуации.

Корищенко подчеркнул, что полиция бережет права всех граждан и не делит никого по этническому, расовому и другим пунктам. 

Напомним, как ранее сообщвал "УРА-Информ", министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал разгон лагеря ромов на "Лысой горе" в Киеве.


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