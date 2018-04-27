В столице создадут рабочую группу для безопасности прав ромов

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, ссылаясь на заявление главы Национальной полиции Украины Сергея Князева. Он заявил это во время встречи с начальником полиции Киева Андреем Крищенко и руководителем адвокационного центра Украинского Хельсинского Союза по правам человека Борисом Захаровым.

По его словам, не имеется ввиду паспортизации этих людей, так как основной документ есть почти у всех граждан из этнических меньшинств. Он добавил, что больше страшит их образ жизни, условия проживания, опека за детьми, их образование и оказание врачебной помощи вовремя.

Он добавил, что в Нацполиции готовы менять ориентиры деятельности участковых офицеров полиции, добавлять в штат помощников, чтобы в итоге вышел позитивной результат в этой ситуации.

Корищенко подчеркнул, что полиция бережет права всех граждан и не делит никого по этническому, расовому и другим пунктам.

Напомним, как ранее сообщвал "УРА-Информ", министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал разгон лагеря ромов на "Лысой горе" в Киеве.