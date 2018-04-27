21:31 27.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В столице перекрыли набережное шоссе

В Киеве с 27 апреля 2018 года столичные власти будут проводить ремонтно-восстановительные работы вдоль Набережного шоссе. Об этом передает 

В столице перекрыли набережное шоссе

Сообщается, что движение транспорта на участке от Почтовой площади в направлении станции метро "Днепр" будет закрыто. Движение транспорта будет регулироваться сотрудниками патрульной полиции вдоль встречной полосы. На трассе планируют поменять поверхностное покрытие, залатать ямные дефекты и нанести новую автомобильную разметку.

Ранее Киевсовет проголосовал за изменения в столичный бюджет с выделением дополнительных средств для ремонта дорог. Около 800 млн гривен Киев получит от таможенного эксперимента и дополнительных 620 млн - от перевыполнения доходной части бюджета в первом квартале 2018 года.

Как сообщалось в "УРА-Информ", несколько дней будет ограничено движение транспорта по Харьковскому шоссе.


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