В столице перекрыли набережное шоссе

Сообщается, что движение транспорта на участке от Почтовой площади в направлении станции метро "Днепр" будет закрыто. Движение транспорта будет регулироваться сотрудниками патрульной полиции вдоль встречной полосы. На трассе планируют поменять поверхностное покрытие, залатать ямные дефекты и нанести новую автомобильную разметку.

Ранее Киевсовет проголосовал за изменения в столичный бюджет с выделением дополнительных средств для ремонта дорог. Около 800 млн гривен Киев получит от таможенного эксперимента и дополнительных 620 млн - от перевыполнения доходной части бюджета в первом квартале 2018 года.

Как сообщалось в "УРА-Информ", несколько дней будет ограничено движение транспорта по Харьковскому шоссе.