09:57 27.04.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столичном метро произошло возгорание - ФОТО

Сегодня, 27 апреля, около 8.15 утра на станции киевского метро "Политехнический институт" сработала пожарная сигнализация. Об этом сообщает портал "Обозреватель".

В столичном метро произошло возгорание - ФОТО

Как отмечается, пассажиры метрополитена почувствовали запах гари и задымление. Однако, несмотря на это движение поездов не останавливалось.

Предполагается, что причиной возгорания стала поломка поезда на станции "Вокзальная".

Пользователи Facebook пишут, что чрезвычайная ситуация произошла на другой станции.

"Не знаю, что произошло на "Вокзальной", но на "Шулявке" в это время загорелся поезд, было задымление. Все начали выбегать из вагона на эскалатор", - поделились пользователи соцсетей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", корпорация Google решила необычным способом презентовать новую функционал сервиса с помощью рекламы в киевском метрополитене. Съемками и разработкой рекламы занималась компания digital-агентство Skykillers.


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