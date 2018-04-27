15:53 27.04.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Пожар в киевском Музее истории Украины во Второй мировой войне

В Киеве 27 апреля на территории мемориального комплекса Национального музея истории Украины во Второй мировой войне по улице Лаврська, 24 произошло возгорание.

Пожар в киевском Музее истории Украины во Второй мировой войне

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в спасательные службы в 12:26 поступило сообщение о пожаре. Спасатели выяснили, что в одном из залов на втором этаже музея загорелся подвесной светильник, из которого огонь перешел на потолок на площади 2 кв. м.

По словам сотрудников музея, они осуществляли попытки самостоятельно погасить пожар с использованием огнетушителя. Была проведена экстренная эвакуация 250 человек.

Отмечается, что спасатели оперативно ликвидировали огонь, закончив с его остатками на территории помещения в 12:41 с помощью двух порошковых огнетушителей.

Сообщается, что погибших и травмированных нет. Следственно-оперативная группа устанавливает причины возникновения огня и подсчитывается нанесенный  пожаром ущерб.

На место происшествия отправляли пять единиц основной пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Ровенской области на ходу загорелась автоцистерна с бензином.


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