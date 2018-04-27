Несколько дней будет ограничено движение транспорта по Харьковскому шоссе

Как сообщается, в связи с проведением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на Харьковском шоссе будет частично ограничено движение автотранспорта.

Для избежание пробок создали график ограничения, который выглядит так: 27 апреля 2018 ограничения будут действовать с 10:00 до 17:00, 28 апреля 2018 с 09:00 до 17:00, 29 апреля 2018 с 09:00 до 21:00.

Также в службе обратились к водителям, с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Киеве начинается подготовка к реконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Победы и улицы Вадима Гетьмана. В связи с чем в Киевской городской государственной администрации прорабатывается схема движения на время проведения работ.