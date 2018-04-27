Киеврада выделила рекордную сумму на ремонт столичных дорог

Согласно постановлению, в местный бюджет было внесено дополнительно 1,2 млрд гривен.

Известно, что деньги будут направлены на строительство, ремонт и реконструкцию городских дорог. Еще 120 млн гривен депутаты направили на восстановление межквартальных проездов.

Кроме того, еще 800 млн гривен столица получит от таможенного эксперимента и дополнительных 620 млн - от перевыполнения доходной части бюджета в первом квартале 2018 года.

Также на капитальные ремонты учебных заведений выделено 143,9 млн гривен. Еще 120 млн грн депутаты выделили на противодействие преступности в городе.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", премьер-министр Владимир Гройсман рассказал, что в этом году Украина выделила рекордную сумму на ремонт местных дорог. Как отметил Гройсман, впервые правительство выделило 11 млрд грн, а это в четыре раза больше чем когда-либо.