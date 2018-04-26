09:41 26.04.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице возле Рады дорога превратилась в озеро – ФОТО

Сегодня утром, 26 апреля, в Киеве по улице Грушевского образовался наибольший затор, из-за озера посреди дороги.

В столице возле Рады дорога превратилась в озеро – ФОТО

Об этом информирует паблик "Киев. Оперативный" в Facebook.

Как отмечается, посреди дороги возле ВРУ прорвало трубу, из-за чего машины "плывут" по дороге.

Большинство людей простояли в пробке около часа. В данное время на место инцидента приехала группа рабочих.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столице на улице Соломенской, прорвало трубу холодного водоснабжения, из-за чего образовался большой фонтан воды. В результате прорыва из-под земли начал бить пятиметровый фонтан воды. Из-за сильного напора воды куски асфальта разлетелись в стороны в радиусе 50 метров.


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