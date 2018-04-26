В столице возле Рады дорога превратилась в озеро – ФОТО

Об этом информирует паблик "Киев. Оперативный" в Facebook.

Как отмечается, посреди дороги возле ВРУ прорвало трубу, из-за чего машины "плывут" по дороге.

Большинство людей простояли в пробке около часа. В данное время на место инцидента приехала группа рабочих.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столице на улице Соломенской, прорвало трубу холодного водоснабжения, из-за чего образовался большой фонтан воды. В результате прорыва из-под земли начал бить пятиметровый фонтан воды. Из-за сильного напора воды куски асфальта разлетелись в стороны в радиусе 50 метров.