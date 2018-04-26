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В Киеве в четверг вновь частично ограничат движение по Южному мосту

В Киеве в четверг, 26 апреля, местные власти вновь ограничат движение транспорта по Южному мосту.

В Киеве в четверг вновь частично ограничат движение по Южному мосту

Тут будут проводится ремонтные работы. Как сообщает пресс-служба коммунальной корпорации "Киевавтодор", начиная с 11 часов утра и до семи часов вечера в связи с выполнением ремонтных работ на эстакадной части Южного мостового перехода будет частично ограничено движение транспорта в направлении движения со Столичного шоссе на проспекта Николая Бажана.

Корпорация просит водителей извинить за временные неудобства и с пониманием отнестись к трудностям трафика, связанных с выполнением ремонтных работ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве возле станции метро "Дорогожичи" до 30 апреля будет ограничено движение транспорта. Движение транспорта на указанном участке ограничено с 23 до 30 апреля текущего года в связи с капитальным ремонтом ул. Елены Телиги на участке от улицы Дорогожицкой до улицы Ольжича.


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