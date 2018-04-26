В Киеве сбили девушку, перебегающую дорогу - ФОТО

Об этом сообщает свидетель происшествия, что подтверждает патрульная полиция.

Как утверждает подруга жертвы ДТП, они договаривались о встрече возле одного из заведений ы центре. Подруга видела, как женщина торопилась, и чтобы не идти к дальнему пешеходному переходу приняла решение быстрее добраться до назначенного места в неустановленном месте встречи. Она попыталась перебежать восьмиполосную магистраль.

В результате нарушения правил дорожного движения, автомобиль, который перемещался с положенной скоростью в сторону Европейской площади во второй полосе, сбил женщину. Транспортное средство больше всего поразило руку и спину.

Как сообщают свидетели, после столкновения женщина встала и самостоятельно вызвала себе скорую помощь, сообщив водителю кареты медиков в какую больницу и хирургу ее везти.

В данный момент угрозы для жизни нет. Машина немного повреждена в лобовой части. Правоохранители не дают комментариев про инцидент.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Одессе трамвай столкнулся с внедорожника Mitsubish, в результате чего пострадала женщина-водитель иномарки.