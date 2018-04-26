09:32 26.04.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве с четверга на двух улицах будет ограничено движение транспорта

Начиная с пятницы, 27 апреля, в Киеве на пересечении улицы Елены Телиги и Кирилловской будет ограничено движение по путепроводу.

В Киеве с четверга на двух улицах будет ограничено движение транспорта

Столичная власть начинает работы по капитальному ремонту путепровода. Как сообщает Киевская городская государственная администрация, начиная с 23 часов в связи с началом ремонта движение транспорта по путепроводу в направлении станции метро "Почайна" будет ограничено.

Движение транспорта на этом участке будет организовано встречным направлением, - пояснили в КГГА, ссылаясь на информацию "Киевавтодора".

В связи с чем коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, виеве в четверг, 26 апреля, местные власти вновь ограничат движение транспорта по Южному мосту. Тут будут проводится ремонтные работы. Как сообщает пресс-служба коммунальной корпорации "Киевавтодор", начиная с 11 часов утра и до семи часов вечера в связи с выполнением ремонтных работ на эстакадной части Южного мостового перехода будет частично ограничено движение транспорта в направлении движения со Столичного шоссе на проспекта Николая Бажана.


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