Столичная власть начинает подготовку к реконструкции Шулявского моста

В связи с чем в Киевской городской государственной администрации прорабатывается схема движения на время проведения работ. Как сообщает в четверг, 26 апреля, пресс-служба КГГА, для регулирования движения будет установлено три светофора, перенесена контактная сеть для бесперебойного движения троллейбусов и вынесены МАФы с радиуса проведения реконструкции.

Ориентировочная продолжительность строительства - 17 месяцев.

В администрации также предупреждают, что в настоящее время предусмотрены изменения: движение по улице Александра Довженко - улице Вадима Гетьмана в сторону Караваевых дач будет осуществляться по улицам:

Антона Цедика, Петра Нестерова с выездом на проспект Победы (на этом участке проспекта Победы будет установлен временный светофор), Гарматной, Выборгской и возвращением на улицу Вадима Гетьмана.

В движении по улице Вадима Гетьмана – улица Александра Довженко (в сторону Телиги) будет сохранен существующий выезд на проспект Победы с возможностью прямого пересечения проспекта с выездом на улицу Довженко (на этом участке также будет установлен временный светофор).

Кроме того односторонними будут улицы Антона Цедика до улиц Петра Нестерова и Петра Нестерова в направлении проспекта Победы (будет установлен временный светофор).

Троллейбусное движение со стороны Севастопольской площади по улице Вадима Гетьмана будет иметь конечную остановку "Индустриальный мост". Со стороны улицы Телиги по уице Александра Довженко - "Ивана Гонты".

Пешеходы будут пользоваться подземными и наземным переходом, где также будут установлены светофор.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, начиная с пятницы, 27 апреля, в Киеве на пересечении улицы Елены Телиги и Кирилловской будет ограничено движение по путепроводу. Столичная власть начинает работы по капитальному ремонту путепровода. Как сообщает Киевская городская государственная администрация, начиная с 23 часов в связи с началом ремонта движение транспорта по путепроводу в направлении станции метро "Почайна" будет ограничено.