В Киеве хотят запретить продавать алкоголь ночью – ФОТО

Согласно его словам, после подписанием президента законопроекта о предоставлении полномочий местным советам определять режим продажи алкоголя в стационарных помещениях, Киевсовет имеет все основания регистрировать новый проект.

Планируется, что такое решения и окончательно ограничить ночную продажу алкоголя в капитальных магазинах, на заправках и в сетевых торговых центрах.

Кроме того, депутат добавил, что ранее Киевсовет принимал такие решения, однако данное ограничение фактически считалось рекомендацией, поскольку не было ответственности за его нарушение.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предоставления органам местного самоуправления полномочий устанавливать ограничения продажи алкоголя.