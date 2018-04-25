Станции метро Киева будут объявляться новым голосом

По ее словам, в настоящее время предприятие сделало заявки на рынке озвучивания и прорабатывает варианты технологий, которые за это время изменились.

Предполагается, что полностью озвучка метро буде заменена в 2018 году. Сейчас рассматривается несколько вариантов, однако должен быть лишь один голос, чтобы не создавать диссонанса для пассажиров.

Макогон также подчеркнула, что люди привыкают к одному голосу, с которым потом ассоциируют все, что происходит в метро.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", возле столичной станции метро Дорогожичи по улице Елены Телиги с сегодняшнего дня, 23 апреля до 30 апреля 2018 года, частично ограничат движение транспорта.