С августа в столице за проезд в транспорте можно будет платить банковскими картами

В этом в среду. 25 апреля, заверил директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров. По его словам, до конца июля уже будут смонтировано все оборудование. Всего будет установлено 1500 комплектов, - пояснил он.

При этом Назаров отметил, что на данный момент закуплено и установлено 530 комплектов оборудования для наземного транспорта, который состоит из бортового компьютера и валидаторов. Их количество зависит от количества дверей - на каждой двери по одному.

Также закуплено 300 считывающих устройств для контролеров.

На данный момент, городские службы настраивают систему и интегрируют с уже имеющимися системами в части социального процессинга, процессов платежей, систем диспетчеризации и прочее.

Назаров отметил, что платежные системы Visа и MasterCard глубоко заинтересованы в участии в проекте.

В КГГА также пояснили, что электронный билет подразумевает не только пластиковый носитель - карточку, но и банковскую карту, и QR-код в качестве разового билета на бумаге.

Их можно будет распечатать в терминалах по пополнению. Также прорабатывается возможность использования систем PayPass и AndroidPay, - рассказал Назаров.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, проезд в наземном коммунальном транспорте Киева может подорожать до 8 гривен с 15 июля.