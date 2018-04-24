В киевском трамвае пострадала пенсионерка

Об этом сообщает пресс-служба полиция Киева.

В правоохранительные органы 24 апреля в 11:10 поступило сообщение о чрезвычайном происшествии в Деснянском районе Киева.

Сообщалось, что на первой остановке возле станции метрополитена "Лисова" трамвай, в который вошли около 50 людей, отправился по маршруту, но через 20 метров водитель почувствовала сильный толчок, прекратила движение и обнаружила раненую женщину.

Полиция обследует вагон совместно с сотрудниками трамвайного депо, ответственными за безопасность движения. По предварительным данным, лопнул тормозной диск, его металлический обломок пробил пол, влетел в салон и травмировал пассажирку, сидящую на втором сиденье справа.

Прибывшая карета скорой помощи определила, что 80-летняя местная жительница получила перелом двух костей голени, поэтому ее увезли в больницу.

Данные о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами Уголовного Кодекса Украины. Проводится экспертиза для установления механизма и причины аварии.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", движение трамваев маршрутов №№ 28, 33 (33К) в Киеве на время приостанавливается.