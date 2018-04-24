В столице на праздники порядок будут обеспечивать три тыс. правоохранителей

Об этом шла речь в ходе пресс-конференции начальника полиции Киева Дмитрия Ценова и руководителя областной ГСЧС Василия Слободянюка.

Как отмечается, на службу будут привлечены 375 человек и 105 единиц пожарной техники. Кроме того, будет задействовано 100 полицейских патрулей, около трех тыс. человек.

В случае необходимости службы будут приведены в усиленный режим несения службы. В частности, спасателей увеличится до 440 человек и дополнительно привлекут 75 единиц техники.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правительство Украины приняло решение рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций перенести в 2018 году рабочий день с понедельника, 30 апреля, на субботу, 5 мая.