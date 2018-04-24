В Киеве мужчина спрыгнул с крыши и разбился

Об этом сообщаети пресс-служба полиции Киева.

23 апреля на улице Рабочей, на крышу дома 1а, где размещается котельная "Киевэнерго" забрался мужчина и спрыгнул. Свидетели вызвали медиков и правоохранителей. Очевидцы, которые знали его, рассказывали, что до этого он перенес операцию по замене сустава и пребывал на больничном. В день трагедии мужчина пришел на работу с целью написать заявление, о чем именно пока что неизвестно.

Прибывшие патрульная полиция и следственно-оперативная группа обнаружили при осмотре тела записку. По предварительным данным, мужчина покончил с собой. Ему было 64 года.

Тело отправлено на судмедэкспертизу. Все обстоятельства и причины ситуации будут устанавливать правоохранители.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в городе Северодонеце Луганской области ночью мужчина подорвал себя гранатой.