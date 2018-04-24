13:16 24.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Столичная власть может повысить тарифы на вывоз мусора на треть

В столице могут поднять цены на вывоз мусора.

Столичная власть может повысить тарифы на вывоз мусора на треть

Коммунальное предприятие "Киевкомунсервис" подало на утверждение Киевской городской государственной администрацией новые тарифы, которые на 30-40% выше действующих.

Как сказано в сообщении, опубликованном во вторник, 24 апреля, на сайте предприятия, вывоз мусора для населения подорожает на 34% и составит 99,7 гривен ха кубический метр. Для бюджетных организаций цены вырастут на 33,2% и составят 106,36 гривен за кубометр. Для других потребителей цена вырастет на 42%, до 131,63 гривен за кубометр.

При этом в ведомстве пояснили, что такое повышение связано с подорожанием горюче-смазочных материалов, ростом минимальной зарплаты, а также с целью непрерывного и своевременного вывоза мусора.

Напомним как сообщал УРА-Информ, долг украинцев в феврале 2018 за потребленные жилищно-коммунальные услуги увеличился на 11,9%, или на 3,9 млрд гривен - до 36,8 млрд гривен по сравнению с январем прошлого 2017 года.

Задолженность за квартирную плату по состоянию на 1 марта 2018 увеличился на 734,9 млн гривен, в 3,8 млрд гривен.


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