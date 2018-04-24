Столичная власть может повысить тарифы на вывоз мусора на треть

Коммунальное предприятие "Киевкомунсервис" подало на утверждение Киевской городской государственной администрацией новые тарифы, которые на 30-40% выше действующих.

Как сказано в сообщении, опубликованном во вторник, 24 апреля, на сайте предприятия, вывоз мусора для населения подорожает на 34% и составит 99,7 гривен ха кубический метр. Для бюджетных организаций цены вырастут на 33,2% и составят 106,36 гривен за кубометр. Для других потребителей цена вырастет на 42%, до 131,63 гривен за кубометр.

При этом в ведомстве пояснили, что такое повышение связано с подорожанием горюче-смазочных материалов, ростом минимальной зарплаты, а также с целью непрерывного и своевременного вывоза мусора.

Напомним как сообщал УРА-Информ, долг украинцев в феврале 2018 за потребленные жилищно-коммунальные услуги увеличился на 11,9%, или на 3,9 млрд гривен - до 36,8 млрд гривен по сравнению с январем прошлого 2017 года.

Задолженность за квартирную плату по состоянию на 1 марта 2018 увеличился на 734,9 млн гривен, в 3,8 млрд гривен.