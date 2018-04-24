Посреди улицы в Киеве забил фонтан – ФОТО

Соответствующее видео на своей странице в соцсети Instagram опубликовал местный житель.

Как отмечается, в результате прорыва из-под земли начал бить пятиметровый фонтан воды. Из-за сильного напора воды куски асфальта разлетелись в стороны в радиусе 50 метров.

В результате инцидента, повреждены окна некоторых припаркованных неподалеку авто, а еще два транспортных средства остались полностью затопленными.

Кроме того, затоплена проезжая часть вокруг места инцидента, автомобилям приходится "плыть" по дороге.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве в Оболонском районе прорвало трубу и полностью затопило всю улицу во дворе. Отмечается, что авария случилась на улице Северной. На месте происшествия работает бригада.