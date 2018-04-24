Киевэнерго продолжает отключение подачи горячей воды

Об этом сообщает пресс-служба ПАО “Киевэнерго”. Таким образом, с 16 по 30 апреля, гидравлические испытания теплосетей проводят от районных котельных "Минская", "Веркон", "Отрадный" и станций теплоснабжения №1 и "Беличи".

На время испытаний и работ по устранению выявленных повреждений отключена горячая вода частично в Святошинском, Оболонском, Соломенском и Шевченковском районах столицы.

Известно, что около одной тысячи потребителей останутся без горячей воды.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", премьер-министр Владимир Гройсман рассказал, что в этом году Украина выделила рекордную сумму на ремонт местных дорог.