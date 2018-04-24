06:00 24.04.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100192134:nastya

Киевэнерго продолжает отключение подачи горячей воды

С 16 апреля компания начала проводить гидравлические испытания тепловых сетей, на время которой будет отключена подача горячей воды.

Киевэнерго продолжает отключение подачи горячей воды

Об этом сообщает пресс-служба ПАО “Киевэнерго”. Таким образом, с 16 по 30 апреля, гидравлические испытания теплосетей проводят от районных котельных "Минская", "Веркон", "Отрадный" и станций теплоснабжения №1 и "Беличи".

На время испытаний и работ по устранению выявленных повреждений отключена горячая вода частично в Святошинском, Оболонском, Соломенском и Шевченковском районах столицы.

Известно, что около одной тысячи потребителей останутся без горячей воды.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", премьер-министр Владимир Гройсман рассказал, что в этом году Украина выделила рекордную сумму на ремонт местных дорог.


Поделиться
Читайте также:
 
Украина подняла производство в промышленности на 1,6% Роскомнадзор будет блокировать фейки Google в РФ В Одесской области женщина выпала из шестого этажа В Эстонии начались киберучения НАТО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив