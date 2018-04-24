Киев продлил договор с Киевэнерго

Об этом сообщает Интерфакс-Украина во вторник, 24 апреля.

Данное решение поддержал 71 депутат, против проголосовало 14, воздержался один.

На начальном этапе проект решения предусматривал продление договора до 30 июня, но во время обсуждения было предложено оставить ТЭЦ и завод Энергию в пользовании Киевэнерго до 31 августа.

Профильный заместитель главы КГГА Петр Пантелеев пояснил, что необходим резерв времени, поскольку не получится гарантировать, что комиссия НКРЭКУ начнет работу завтра или через неделю, а для использования ТЭЦ необходима лицензия.

Чиновники Киевсовета не планировали продление договора на четыре месяца и предложили продлить его до конца июля.

Секретарь Киевсовета Владимир Прокопив заявил, что не выйдет вложится в срок, чтобы перебрать в управление ТЭЦ и "Энергию". Он добавил, что два месяца добавленных к двоим послужит дополнительной страховкой, но один месяц станет критически необходимым минимумом.

Пантелеев также отметил, что Киев переберет управление ТЭЦ и заводом раньше окончания срока договора, если представится возможность.

Срок действия договора с Киевэнерго на использование ТЭЦ, тепловых сетей и других коммунальных энергетических объектов столицы истекает 27 апреля 2018 года.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", депутаты Киевсовета утвердили решение "Об обращении Киевского городского совета к Верховной Раде Украины относительно внесения изменений в законодательство Украины".